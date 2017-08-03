Во Владивостоке могут прикрыть популярный суши-бар

Роспотребнадзор нашел нарушения в ходе проверки в июле

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке могут приостановить деятельность суши-бара "Токио" (ИП Карчевский А.Н.), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Материалы дела в соответствии с ч.1 ст. 28.8, ст. 23.1 КоАП РФ направлены в суд. Аналогичные дела направлены в суды Приморья по владивостокскому кулинарному цеху ИП Усенко А.С, находкинской закусочной ИП Абдурахманова Э.А., артемовскому магазину ООО «Графит».

Также суши-бар «Токио» (наряду с отделом в магазине ИП Черкашина И.В. (Находка); магазином ИП Ракитская А.В. (Находка), магазином ООО «Рыська» (Рудная Пристань) получил предписание должностного лица о прекращении реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям.

Составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия в отношении ИП Абдурахманова Э.А. (закусочная в поселке Врангель).

Всего же за июль ведомство провело 70 рейдов по пищевым объектам, в том числе по 7 предприятиям пищевой промышленности, 31 предприятию общепита, 32 предприятиям торговли.

На юрлиц и ИП составлено 89 административных протоколов, из них на предприятия пищевой промышленности – 8, общественного питания – 51, продовольственной торговли – 30. За месяц снято с реализации и уничтожено 32 партии пищевой продукции общим объемом 130,5 килограмма.