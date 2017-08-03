Практически 200 человек приняты на работу в «Радиоприбор» во Владивостоке

До конца года будет трудоустроено более 400 человек

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

На работу в филиал Дубненского машиностроительного завода, организованный на мощностях завода «Радиоприбор», принято уже 178 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что до конца года предприятие планирует трудоустроить более 400 человек.

Руководство завода отмечается, что выплата заработной платы работникам нового комплекса производится своевременно и в полном объеме. Кроме того, продолжается инвентаризация активов “Радиоприбора”. Окончательно задолженность по зарплате его сотрудникам будет погашена после проведения торгов по реализации имущественного комплекса.

Отметим, что из краевого бюджета было направлено 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов по заработной плате сотрудникам «Радиоприбора».

Руководство планирует, что уже в следующем году завод выпустит первые изделия. В планах также – уйти от монопродукта, получать контракты на производство компонентов для других изделий, сходных по технологической цепочке производства с теми, которые Радиоприбор производил традиционно.