Резкий скачок евро: эксперты расходятся во мнениях

Курс валют на 3 августа

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.58 рублей, а евро - 71.68 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. С сегодняшнего дня евро стремительно начинает повышать свои позиции. Эксперты не могут прийти к общему мнению, с чем это связано. Одни предполагают, что на развитие событий влияет положение на международном рынке. Другие объясняют это стечением обстоятельств, которое разрешится к концу последнего летнего месяца.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Приморье за 60.75 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 60.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Бинбанке за 72.10 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина, 18 за 71.55 рублей за один евро.