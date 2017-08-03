За сутки в Приморье потушили четыре пожара

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению четырех техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На тушении был задействовано 22 человека личного состава и пять единиц техники. По состоянию на семь часов утра в Приморском крае термических аномалий не выявлено.