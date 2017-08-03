Опасный аллерген обнаружен в одном из детских садов Приморья

Амброзия росла на площади почти в гектар

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Инспекторами Россельхознадзора Приморья на территории детского сада в городе Партизанске обнаружен достаточно крупный очаг карантинного для РФ сорняка, способного вызывать у человека сильную аллергию - амброзии полыннолистной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в ходе проведения ежегодного карантинного фитосанитарного обследования на территории детского сада № 2 Партизанска обнаружен очаг амброзии - 0,8 гектара. Сразу после обнаружения карантинного растения в адрес администрации детского сада вынесено предписание об уничтожении очага опасного карантинного сорняка.