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Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции

Китайские тату-салоны заполонили Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Если раньше татуировки были признаками людей, побывавших в местах, не столь отдаленных, то нынешнее восприятие тату вышло на другой уровень. Теперь тату стала скорее украшением, нежели знаком принадлежности определенной группе или отметкой какого-либо совершенного деяния, то есть несет за собой чисто эстетическую функцию. Особенно новой модой оказались увлечены девушки, возможно, как раз потому, что ранее татуировки считались прерогативой мужчин. Корреспондент РИА VladNews выяснял опасности, которые могут грозить людям, решившимся на тату. 

Спрос рождает предложение: если раньше тату-салоны были редким явлением, то сейчас размножились в геометрической прогрессии. Тату теперь доступна «на каждом углу» в городах, добралась даже до более мелких населенных пунктов. Однако, погоня за количеством вовсе не гарантирует качества.

По мнению практикующих мастеров тату, качество нанесения татуировок в Приморском крае очень далеко от идеала. Если в западных странах или в американских штатах существует целая история этой культуры, накоплены определенные знания, навыки, опыт, целые школы, то у нас здесь - купил инструменты, назвался мастером.

Прежде, чем решаться на подобный опыт, стоит как следует подумать. Неопытный мастер может сделать не самый удачный рисунок, который уже не сотрешь, так и будешь ходить и всем объяснять, почему, например, кошечка кривая или скорпион больше похож на таракана.

Однако это не самое страшное, что может случиться при нанесении тату.

Особенно хорошо реагируют на любое проявление моды китайцы, которые тут же предлагают клиентам желаемое, конечно же, в своей интерпретации. Во Владивостоке масса «салонов красоты», где на весьма ограниченной площади может быть представлен весь спектр услуг: от стрижки и маникюра до наращивания волос, ногтей и нанесения тату.

Свое мнение касательно подобных салонов выразила Елена Волошина, психолог одного из медицинских центров Владивостока.

«Китайцы не отличаются чистоплотностью, - рассказывает Елена Волошина, - зато привлекают клиентов низкими ценами. Так что на татуировку копить годами или месяцами не нужно, стоит только решиться. Одна из моих клиенток очень хотела себе тату, у всех подруг уже были, и она им страшно завидовала, но сама делать боялась. Чтобы решиться и не чувствовать боли, моя клиентка решила немного выпить алкоголя для храбрости. Утром у себя на плече она обнаружила огромного безобразного китайского дракона с какими-то китайскими иероглифами. Перевода она не знает, пытается найти переводчика, чтобы хотя бы узнать, что на ней теперь написано на всю жизнь, может быть, что-то глупое, типа «я люблю чай», а может, что-то весьма обидное для нее. К сожалению, это был не единственный сюрприз: вместе с ужасной тату она получила так же Гепатит В, который ей был занесен нестерильным инструментом. Вот уж действительно память на всю жизнь! После этого она, собственно, и стала моей клиенткой, ей потребовался не один прием психолога, чтобы хотя бы прийти в себя и принять действительность, лечиться, не падать духом. Но это не самый страшный случай, можно получить что-то и пострашней. Много девушек рыдают у меня на приеме горючими слезами: они просто хотели быть модными, а получили ВИЧ-инфекцию, и тату теперь им не нравится, но уже ничего не поделаешь», - рассказывает собеседник агентства.

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