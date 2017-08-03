«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии 09:38, 03 августа «Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии
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Политика и экономика

«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии

Александр Евсеев исключен за дискредитацию приморской ЕР
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Александр Евсеев был исключен из «Единой России» за дискредитацию партии и нанесение ущерба ее политическим интересам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

Решение было вынесено Президиумом регионального политсовета.

Напомним, чиновник был уволен из администрации региона в день разразившегося скандала, а потом и исключен из "Единой России" - все это за фото, на которых мужчина, похожий на Евсеева, употребляет отходы жизнедеятельности человеческого организма (на одном из фото мужчина показывает паспорт с данными теперь уже экс-чиновника).

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