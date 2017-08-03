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Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В Уссурийске экс-гендиректор осуждена за дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий бездействие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка частично не выплачивала свыше трех месяцев заработную плату работникам своей компанию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Весной 2016 года фигурантка дела попросила своего адвоката, который ранее был осужден за посредничество во взяточничестве, передать взятку следователю следственного отдела по г. Уссурийск СУ СК России по Приморскому краю за совершение в ее пользу заведомо незаконных действий.

Так, за денежное вознаграждение коммерсантка хотела, чтобы уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в отношении нее было прекращено, заведомо зная об отсутствии к тому законных оснований.

В мае 2016 года при передаче следователю порядка 100 тыс. рублей адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме этого, по приговору ей назначен штраф в размере, равном 10-ти кратной сумме взятки, то есть почти 1 млн рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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