МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье

При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В связи со смещением атмосферного фронта ночью и днем 4 августа на территории Приморского края пройдут локальные ливневые дожди с грозами с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, наиболее интенсивные в северной и центральной части края с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

В следствие чего ожидаются затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подтопления дорожного полотна, подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций, подъем уровня воды на малых реках и ручьях края, с подтоплением сельхозугодий, участков дорог и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад.

В настоящее время внимание специалистов отдела мониторинга и прогнозирования центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю приковано к тайфуну Нору находящемся в Тихом океане и медленно двигающимся на северо-запад в сторону Восточно-Китайского моря.

Мощный тайфун «Нору», приближающийся к территории Японии, может оказать влияние на погоду в Приморье в середине следующей недели. Об этом, по предварительным данным, свидетельствуют прогностические карты.

Тропический шторм «Нору» зародился 20 июляв северо-западной части Тихого океана в виде тропической депрессии, 21 июля вихрь усилился до уровня тропического шторма, 23 июля тропический циклон уже стал тайфуном, а 30 июля усилился до стадии супертайфуна.Тайфун стал пятым по счету в этом сезоне.

По данным ФГБУ «Примгидромет» существует несколько сценариев траектории смещения тайфуна. По одной из версий в ближайшие двое суток тайфун по-прежнему будет медленно смещаться на северо-запад. Затем повернёт на северо-запад-север и 8 августа, пройдя над островом Хонсю, выйдет в Японское море. Смещаясь в том же направлении, в период 9–10 августа тайфун подойдёт к Приморскому краю.

По другой версии вихрь вплоть до 6–7 августа будет смещаться на северо-запад южнее Японских островов. Затем повернёт на север и уже 8 августа может оказаться в северо-западной части Японского моря, в непосредственной близости от Приморского края.

Таким образом, в период 8–10 августа в той или иной степени тайфун будет оказывать влияние на погоду Приморского края. Поэтому жителям и гостям Приморья стоит скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или где-то в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению очистить от мусора водосбросные канавы в районе своих домов.

Данная информация не является окончательной. Специалисты продолжают отслеживать его движение. При реальной угрозе будет дано экстренное предупреждение с уточнёнными параметрами прогноза.