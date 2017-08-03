«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии 09:38, 03 августа «Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье 09:27, 03 августа МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье
В Приморье обрушился мост 09:04, 03 августа В Приморье обрушился мост (Фото)
Новостная лента
Август, 03 четверг
10:02
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
10:02
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
10:02
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
10:01
Вместе с татуировками приморцы рискуют подхватить неизлечимые инфекции Фото
09:52
Резкий скачок евро: эксперты расходятся во мнениях
09:50
Экс-гендиректор строительной компании пыталась подкупить следователя в Приморье
09:38
«Единая Россия»: Чиновник-извращенец нанес ущерб политическим интересам партии
09:27
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье
09:16
ESET: мошенники предлагают продлить подписку на WhatsApp
09:04
В Приморье обрушился мост Фото
08:57
Гороскоп на 3 августа
08:53
Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:48
Один дом останется без водоснабжения сегодня, 3 августа Адреса
08:46
Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, местами туман
07:20
Есть вероятность выхода тайфуна Noru на Приморье Фото
06:03
Восстановлен облик первых цветов на Земле
05:04
Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые
04:02
Названа причина ночных кошмаров
03:26
Пособие по безработице в 2017 году: последние новости, размер выплат
02:44
Памятник сигнальщику корабля ТЩ-278 Григорию Елисееву отреставрировали во Владивостоке Фото
01:23
6 августа возле Земли пролетит опасный астероид 2017 NB7
00:12
Магнитные бури в августе 2017 года: расписание по дням и часам, график
Август, 02 среда
23:22
Ученые удалось создать еду из воздуха
22:11
В связи с возможным выходом тайфуна Noru в Приморье введен особый режим
21:32
Творческое мероприятие в рамках проекта «Летние вечера в парке» пройдёт сегодня во Владивостоке
20:20
Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU
19:02
Масштабные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, прошли в Уссурийске Видео
18:12
Экспорт Приморского меда в АТР резко упал
17:59
Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
17:57
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
17:46
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
17:36
В ближайшие двое суток погода в Приморье сильно ухудшится
17:24
Подростков Владивостока приглашают на «Зарядку со стражем порядка»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4175 (114) от 03 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Приморье

При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В связи со смещением атмосферного фронта ночью и днем 4 августа на территории Приморского края пройдут локальные ливневые дожди с грозами с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, наиболее интенсивные в северной и центральной части края с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

В следствие чего ожидаются затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подтопления дорожного полотна, подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций, подъем уровня воды на малых реках и ручьях края, с подтоплением сельхозугодий, участков дорог и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад.

В настоящее время внимание специалистов отдела мониторинга и прогнозирования центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю приковано к тайфуну Нору находящемся в Тихом океане и медленно двигающимся на северо-запад в сторону Восточно-Китайского моря.

Мощный тайфун «Нору», приближающийся к территории Японии, может оказать влияние на погоду в Приморье в середине следующей недели. Об этом, по предварительным данным, свидетельствуют прогностические карты.

Тропический шторм «Нору» зародился 20 июляв северо-западной части Тихого океана в виде тропической депрессии, 21 июля вихрь усилился до уровня тропического шторма, 23 июля тропический циклон уже стал тайфуном, а 30 июля усилился до стадии супертайфуна.Тайфун стал пятым по счету в этом сезоне.

По данным ФГБУ «Примгидромет» существует несколько сценариев траектории смещения тайфуна. По одной из версий в ближайшие двое суток тайфун по-прежнему будет медленно смещаться на северо-запад. Затем повернёт на северо-запад-север и 8 августа, пройдя над островом Хонсю, выйдет в Японское море. Смещаясь в том же направлении, в период 9–10 августа тайфун подойдёт к Приморскому краю.

По другой версии вихрь вплоть до 6–7 августа будет смещаться на северо-запад южнее Японских островов. Затем повернёт на север и уже 8 августа может оказаться в северо-западной части Японского моря, в непосредственной близости от Приморского края.

Таким образом, в период 8–10 августа в той или иной степени тайфун будет оказывать влияние на погоду Приморского края. Поэтому жителям и гостям Приморья стоит скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни. Отдыхающим на прибрежной акватории или где-то в отдаленных местах, покинуть места отдыха, прервать туристические маршруты, свернуть палаточные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломерных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и периодично подвергающемуся подтоплению очистить от мусора водосбросные канавы в районе своих домов.

Данная информация не является окончательной. Специалисты продолжают отслеживать его движение. При реальной угрозе будет дано экстренное предупреждение с уточнёнными параметрами прогноза.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
17:46, 02 августа 2017 В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске

12-летний уссуриец отправился в бега уже не в первый раз

Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
17:10, 02 августа 2017 Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

По подозрению в преступлении была задержана сожительница потерпевшего

За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП
16:58, 02 августа 2017 За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП

Один человек погиб

В Приморье пропал ребенок
16:47, 02 августа 2017 В Приморье пропал ребенок

Родители девочки просят помощи у неравнодушных приморцев

В Приморье произошло смертельное ДТП
16:45, 02 августа 2017 В Приморье произошло смертельное ДТП

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
15:11, 02 августа 2017 Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:47, 02 августа 2017 Иностранка попалась на взятке в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело