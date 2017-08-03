В Приморье обрушился мост

Дорожные службы края готовятся к восстановлению мостового пролёта

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

В Приморье частично обрушился мост, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Инцидент произошел на 95-м километре автодороги «Осиновка – Рудная Пристань». Там частично обрушился пролёта моста в результате прохождения крупногабаритного транспорта. Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время на данном участке дорожного полотна проезд грузового транспорта запрещён и осуществляется через село Шекляево. Разрешён проезд легкового авто по неповреждённой стороне моста. Сейчас месте обрушения находятся сотрудники МЧС, наряд ГИБДД для организации движения. Также на место убыла бригада Анучинского филиала ОАО «Примавтодор» в составе 15 человек, 2 единиц техники для проведения аварийно-восстановительных работ.

Силы и средства: 18 человек и четыре единицы техники.

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