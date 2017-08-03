Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа

10:02 Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив

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09:04 В Приморье обрушился мост Фото

07:20 Есть вероятность выхода тайфуна Noru на Приморье Фото

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

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