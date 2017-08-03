Владивосток ждет массовое отключение от электроснабжения сегодня, 3 августа

Сегодня, 3 августа, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
Адреса:
Айвазовского ул.32, 34, 38, 38А, 40, 59,
Александровича ул.6,
Аллилуева ул.3А,
Баляева ул.52,
Барклая ул.20Д,
Бестужева ул.29, 31, 36/38,
Бурачка ул.11,
Вострецова ул.10,
Днепровская ул.36,
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Покровская ул.13,
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Станюковича ул.10, 12,
Суворовская ул.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
Тобольская ул.10,
Толстого ул.37,
Хабаровская ул.10, 10А, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
Четвертая ул.3, 6, 8,
Чичерина ул.31, 33, 35, 48, 50, 52, 54,
Шестая ул.9,
Шошина ул.37
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.