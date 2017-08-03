Один дом останется без водоснабжения сегодня, 3 августа

Плановое отключение

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 августа, один дом во Владивостоке останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 09.00 до 17.00.

Адреса:

Харьковская, 10