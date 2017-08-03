Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 августа, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +18...+28 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, местами туман. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +19...+21 °C. Температура воды в Амурском заливе +23 °C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер южный, умеренный до сильного. Температура воздуха +22...+24 °C.



В Находке облачно в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C.