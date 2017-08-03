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Хроническую усталость видно по анализу крови, - ученые

​Синдром хронической усталости – не выдумка ленивых, а настоящая медицинская проблема
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Синдром хронической усталости – не выдумка ленивых, а настоящая медицинская проблема. В крови таких людей обнаруживаются маркеры воспаления – признаки «сбоящей» иммунной системы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Короткие сигнальные молекулы цитокинов координируют реализацию воспалительных процессов, работу иммунитета. Цитокины выделяются иммунными клетками и действуют в очень малых концентрациях, так что их присутствие всегда говорит о развитии каких-то защитных реакций. Именно это и наблюдали ученые Стэнфордского университета у 192 добровольцев с диагностированным синдромом хронической усталости (СХУ).

Эта проблема особенно актуальна для жителей развитых стран и связывается с угнетением тормозящих процессов в нервной системе. Неспособность человека отдохнуть и постоянные жалобы на переутомление часто кажутся проявлением обычной лени или недисциплинированности, однако результаты, которые Хосе Монтойя (Jose Montoya) и его коллеги публикуют в журнале PNAS, показывают, что состояние СХУ – более чем реальная медицинская проблема.

Авторы сравнили содержание 51 цитокина у людей с СХУ и 392 здоровых добровольцев, выяснив, что количество как минимум 17 из них у больных повышено, причем тем сильнее, чем ярче проявляются симптомы. Например, у группы наиболее сильно страдающих СХУ втрое более высоким было содержание лептина, гормона и цитокина, участвующего в регуляции энергообмена и пищевого поведения – именно он ответственен за полное отсутствие аппетита.

Ученые добавляют: пока что нельзя сказать, является ли цитокиновый дисбаланс причиной или следствием СХУ, однако похоже, что болезнь может быть связана с нарушением метаболизма и энергообмена, это и «сбивает с толку» иммунитет, запуская воспалительные процессы. Профиль содержания цитокинов вполне может служить новым и довольно надежным критерием для диагностики СХУ и его степени. Возможно, в будущем цитокины станут и мишенями для терапии этого состояния.

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