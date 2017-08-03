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Политика и экономика

Пособие по безработице в 2017 году: последние новости, размер выплат

Минимальный размер выплат сейчас составляет 850 рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Многих наших сограждан волнует вопрос размера пособия по безработице. Особенно он актуален для тех, кто остался без работы. Увы, никаких новых изменений по увеличению размера пособия пока не предвидится. Заметим, размер пособия не менялся на протяжении долгого периода времени, его сумма меньше прожиточного минимума, который установлен в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Считается, что граждане, получая пособие, на которое долго не проживешь, должны усиленно искать для себя новую работу.

Отмечается, что в этом году размер пособия по безработице меняться не будет. Минимальный размер выплат сейчас составляет 850 рублей, максимум доходит до 4900 рублей.

Заметим, Министерство труда разработало законопроект, который предусматривает увеличение пособия почти в два раза. Однако количество тех, кто будет получать пособие, сократится. Получается, увеличение пособия у одних, уменьшит его у других. Минимальный уровень пособия составит 2 тысячи рублей, максимум выплаты достигнут 8 тысяч рублей.

Со следующего, 2018 году на получение пособия по безработице могут рассчитывать только те россияне, которые потеряли работу не раньше, чем за год до того как встали на учет центра занятости. Те, кто был без работы дольше 12 месяцев, поддержку от государства получать не будут. Исключение было сделано для детей-сирот, детей, которые находятся без попечения родителей и для тех, что впервые ищет работу.

Пособия по безработице больше не будут выплачиваться выпускникам учебных заведений, кроме детей-сирот. Также на выплаты не могут рассчитывать бывшие индивидуальные предприниматели и фермеры.

Новый проект правительство еще не приняло. Сейчас пока действует старое законодательство.

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