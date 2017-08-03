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Культура

Памятник сигнальщику корабля ТЩ-278 Григорию Елисееву отреставрировали во Владивостоке

Масштабная работа по восстановлению и сохранению памятников во Владивостоке началась в 2010 году
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершена реставрация памятника сигнальщику корабля ТЩ-278 Григорию Елисееву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По заказу администрации Владивостока, специалисты обновили бюст и мемориальную табличку, произвели капитальную реконструкцию стилобата.

Сигнальщик Елисеев, получив ранение, около 10 часов принимал световые сигналы с берега для корректировки огня и погиб на боевом посту во время кровопролитных боёв 14-15 августа 1945 года за город Сейсин. Памятник ему был установлен на острове Русском (бухта Парис) в 1964 году.

Недавнее обследование монумента показало, что из-за воздействия времени и приморской погоды стилобат памятника приходит в негодность, через несколько лет он мог разрушиться окончательно.

В ходе реконструкции демонтировано порядка 50 процентов ступенчатого стилобата памятника. Затем был сделан каркас из арматуры, произведена заливка бетоном уже нового стилобата. Выполнена штукатурка, шпаклевание, огрунтовка и покраска всего памятника. Бюст и мемориальная таблички очищены, окрашены и покрыты специальным водоотталкивающим составом.

Напомним, масштабная работа по восстановлению и сохранению памятников во Владивостоке началась в 2010 году, тогда по инициативе главы города Игоря Пушкарёва была разработана и принята ведомственная целевая программа «Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010 – 2012 годы». В 2012 году – ведомственная целевая программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке» на 2013-2015 годы», которая вошла в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Владивостоке» на 2014-2018. Основная цель программы - сохранение и популяризация историко-культурного наследия столицы Приморья.

За это время в муниципальную собственность были приняты и отреставрированы десятки объектов культурного наследия. Среди них: памятники героям Отечественной войны 1812 года - М.И. Кутузову, Д. Давыдову, П.И. Багратиону, Героям Советского Союза Елизавете Чайкиной, Олегу Кошевому, Дмитрию Карбышеву, также памятники С. Лазо, В.И. Ленину, адмиралу С.О. Макарову, исследователю Дальнего Востока Г.И. Невельскому, первому гражданскому жителю г. Владивостока Семёнову, танковой колонне «Приморский комсомолец», памятный знак на месте высадки основателей порта Владивосток с корабля "Манчжур" в 1860 г. и многие другие.

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