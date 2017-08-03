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Есть вероятность выхода тайфуна Noru на Приморье

Ухудшение погоды может начаться уже 8 августа
Фото: Примгидромет Фото: Примгидромет
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Внимание синоптиков Примгидромета приковано к тайфуну Noru, который продолжает своё движение над акваторией Тихого океана, сообщает РИА VladNews. Сейчас он находится в районе с координатами 25,5° с.ш. 136,3° в.д. Вихрь смещается в северо-западном направлении со скоростью 6 км/ч. Максимальный ветер 45 м/с. На сегодняшний день по-прежнему существует две версии дальнейшей траектории смещения тайфуна.

По одной из версий тайфун в ближайшие трое суток продолжит движение в северо-западном направлении. Пройдёт точку поворота 6 августа в районе с координатами 29–31° с.ш. и 124–126° в.д. Далее начнёт смещаться в северном направлении вдоль восточного побережья Кореи. Утром 9 августа вихрь, продолжая двигаться на север, окажется над юго-западными районами Приморья. Затем, пройдя над его западными районами, переместится на север Китая.

По другой версии точка поворота тайфуна произойдёт на 4–6 градусов восточнее, чем при первой версии. Далее вихрь будет смещаться на север-северо-восток над Японскими островами Кюсю, Сикоку и западной частью Хонсю и выйдет в Японское море. Затем тайфун повернёт на северо-запад и 9 августа выйдет на юго-восточные районы Приморья, пройдёт над территорией Приморского края и переместится на север Китая.

Таким образом, 9 августа есть вероятность выхода тайфуна Нору на Приморье, но ухудшение погоды начнётся уже 8 августа. Поэтому до 8 августа отдыхающим рекомендуется свернуть палаточные лагеря и желательно покинуть прибрежные районы. При поступлении новых данных информация о тайфуне и степени его влияния на погоду Приморского края будут уточняться.

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