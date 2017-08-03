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Общество

6 августа возле Земли пролетит опасный астероид 2017 NB7

Первое небесное тело пролетит на расстоянии 2,6 миллионов километров от нашей планеты
Фото: Fotolia, sdecoret Фото: Fotolia, sdecoret
Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

6 августа к Земле на максимально близкое расстояние подлетят два космических тела огромных размеров. Об этом предупреждают российские астрофизики. Они также сообщают, что один объект промчится ближе к Земле, а второй пролетит значительно дальше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Первое небесное тело – 2017 NB7 пролетит на расстоянии 2,6 миллионов километров от Земли в 10:43 по московскому времени. 5,98 километров в секунду - такова скорость его движения. Диаметр астероида составляет 36-100 метров.

Если говорить о втором космическом объекте, то он носит название 2017 OJ7. Это небесное тело пролетит на расстоянии 11,5 миллионов километров от нашей планеты, но по габаритам объект превосходит первый астероид. Размер космического тела астрофизики оценивают в 130 метров.

По мнению астрономов, если траектории полета астероидов не поменяются, то они не будут представлять опасность для Земли. Однако, как считают ученые, возможен форс-мажор.

Добавим, что всего астрофизики насчитывают около 1800 потенциально опасных для нашей планеты астероидов.

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