Магнитные бури в августе 2017 года: расписание по дням и часам, график

Месяц будет спокойным

Владивосток, четверг, 03 августа , РИА Vladnews.

Согласно прогнозам специалистов, август будет вполне спокойным в плане солнечной активности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На данный момент состояние Солнца таково, что бури будут достаточно редкими и слабыми. Однако на климате Земли спад солнечной активности отражается не лучшим образом, а вот на самочувствии людей это наоборот сказывается очень хорошо.

Специалисты сообщают, что начало августа будет очень спокойным. Резкий и кратковременный всплеск солнечной энергии ожидается 5 августа. Ученые говорят, что это будет буря первого уровня. Ощущать недомогание в этот день будут порядка 10-15 % жителей планеты. Эти природные явления будут вызвать приступы депрессии или подавленности, также у метеозависимых людей может проявиться бессонница.

После 5 августа никаких колебаний на протяжении почти двух недель ожидать не стоит. Сильное солнечное возмущение следует ожидать 17-18 августа. Хотя на самом деле эта магнитная буря будет не особо мощной, поэтом пострадать могут только чрезмерно эмоциональные люди.

Также небольшие магнитные бури вероятны в конце месяца, но они будут едва ощутимы.

Средние по своей мощности явления природы ожидаются 18 и 20 августа. В этот момент проблемы со здоровьем проявятся у сердечников, а также гипертоников.