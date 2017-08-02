Ученые удалось создать еду из воздуха

Специалисты на протяжении долгих лет проводили эксперименты

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Финским ученым в ходе эксперимента удалось создать устройство, которое позволяет создавать еду буквально из воздуха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеканал "360".

По словам ученых, их изобретение способно превратить углекислоту и воду из воздуха в белковые гранулы, которые вполне пригодны для употребления.

Специалисты уверяют, что все компоненты для производства такой белковой еды содержатся в воздухе и если разместить данные приборы в странах, где людям угрожает голодная смерть, то трагедии можно будет избежать.

Как оказалось принцип работы прост, хотя это пока назвать едой в чистом виде сложно, но, тем не менее, они как бы заставили микробов "уничтожать" диоксид углерода, превращая его в компоненты собственных клеток, а затем, когда микробы превышают допустимое количество - пропускают ток сквозь питательную среду.