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Общество

В связи с возможным выходом тайфуна Noru в Приморье введен особый режим

В крае готовятся к самым серьезным последствиям
Фото: Kem.kp.ru Фото: Kem.kp.ru
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Режим повышенной готовности объявлен в Приморье в связи с возможным выходом тайфуна Noru 8-10 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. По информации руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, сейчас рассматриваются различные траектории движения тайфуна.

«Наиболее тревожный сценарий, если тайфун 8 августа подойдёт к Приморью, он вызовет сильные и очень сильные дожди со шквалистым ветром. Это приведёт к подъёму уровня рек, особенно, в западных районах края», – доложил он.

Борис Кубай добавил, что наиболее точный прогноз можно будет дать не ранее 4-5 августа.

Как доложили руководители департаментов энергетики, по ЖКХ и топливным ресурсам, транспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, гражданской защиты, в крае уже приведены в готовность более 3500 человек и подготовлено 1600 единиц техники. На случай возникновения аварийных ситуаций сформировано более 800 бригад. Также в муниципалитетах сформирован запас топлива, оборудования и расходных материалов для восстановления коммунальной инфраструктуры. Кроме этого, при возможных подтоплениях на котельных коммунальщики готовы оперативно демонтировать оборудование.

Дополнительный лимит топлива направлен краевому предприятию Примавтодор для заправки тяжёлой техники. Помимо этого, определены места для возможного забора скального грунта, в случае отсыпки размытых участков дорог.

В учреждениях здравоохранения создаётся запас лекарств на несколько суток, а в сёлах края проводится подворовой обход по предупреждению населения.

«Мы также фиксируем адреса, где проживают маломобильные граждане, которым может потребоваться помощь в эвакуации», – сказал директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

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