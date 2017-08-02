Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

По подозрению в преступлении была задержана сожительница потерпевшего

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, во Владивостоке по улице Сафонова было обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержана 35-летняя местная жительница.

По версии следствия женщина в ходе возникшей ссоры причинила своему сожителю колото-резанные ранения грудной клетки, от которых потерпевший скончался на месте совершения преступления.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.