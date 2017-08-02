Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU

Тайфун пока «топчется» в Тихом океане

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, главную роль в синоптическом театре играет мощный охотоморский антициклон, распространивший влияние на обширную территорию Приморского края, акватории Японского и Жёлтого морей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Над восточным Китаем обосновалась дальневосточная депрессия, подпитанная воздушной массой от бывшего тайфуна. Противоборствуя между собой эти два синоптических объекта создают условия для формирования и развития атмосферного фронта, вдоль которого осуществляется столкновение двух различных воздушных масс охотоморского и тропического происхождения.

Линия атмосферного фронта на сегодняшний день ориентирована с юго-запада на северо-восток, от Пекина до Хабаровска и проходит по территории северо-восточного Китая.

Благодаря своей мощи, антициклон пока блокирует перемещение линии фронта в сторону Приморского края, благодаря чему основные дожди в ближайшие сутки ожидаются в районе Пекина, Даляня и западной части Северной Кореи. Постепенно зона обильных дождей будет продвигаться к северо-востоку вдоль территории северо-восточного Китая.

Но послезавтра, 4 августа, депрессия попытается прорвать блокаду в районе Хабаровска и переместить атмосферный фронт к востоку, на территорию Приморья. Здесь будут наблюдаться дожди, наиболее интенсивные в северной и центральной части.

Тайфун Нору (Noru) пока «топчется» в Тихом океане между 130-м и 140-м меридианами на 25-ой параллели. Выйти из данного квадрата и перешагнуть 130-й меридиан в сторону северо-запада ему, скорее всего, удастся ближе к 5 августа. 6 августа он может приблизится к 30-ой параллели в Восточно-Китайском море. Эта параллель обычно является площадкой для низкого старта тайфунов с ускорением.

Куда же тайфун пойдёт дальше? Пока однозначного ответа на данный вопрос нет. Использование различных математических моделей мирового уровня по-прежнему даёт различные результаты в силу достаточно большой заблаговременности прогноза, влияющей на степень накопления модельных погрешностей во времени.

Прежде чем принять для себя одну из наиболее вероятных версий, консилиум наших специалистов попытался найти ответы на ряд важных вопросов, и главный из них следующий: чем похож и не похож тайфун Нору на прошлогодний Лайонрок, вызвавший в Приморье катастрофическое наводнение?

Сходство заключается в том, что супертайфун Нору, как и Лайонрок, длительное время петляет в Тихом океане южнее Японии и не может взять курс в восточном-северо-восточном направлении из-за блокирования тихоокеанским антициклоном. Но Лайонрок всё-таки нашёл в себе силы, прекратив пятиться к западу и, несколько подвинув антициклон, пересёк Японию над Сангарским проливом и вышел на Приморский край с востока, вылив основное количество осадков в истоки приморских рек на Сихотэ-Алине. Соответственно вся вода потекла по рекам в низовья, смывая и затапливая всё на своём пути.

В отличие от Лайонрока тайфун Нору, продолжая пятится к западу, уже при всём желании не сможет повторить путь на Приморье с востока через Сихотэ-Алинь. Ему остаётся либо продолжить путь на запад, в сторону Шанхая, либо попытаться воспользоваться высотной барической ложбиной, войти в её циркуляцию и отправиться на север.

Если он пойдёт на Шанхай, он повторит судьбу предыдущего тайфуна и Приморью через некоторое время достанутся лишь отголоски.

Но консилиум специалистов Примгидромета придерживается версии, согласно которой 7 августа может произойти объединение высотной ложбины и тайфуна Нору в единую макроциркулярную систему, в результате чего тайфун повернёт на север и подойдёт к корейскому проливу. Далее, прижимаясь к Корейскому полуострову, пересечёт Японское море и ускоренными темпами направится к Хабаровску вдоль Российско-Китайской границы.