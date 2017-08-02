Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU 20:20, 02 августа Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU
Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке? 17:59, 02 августа Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником 17:57, 02 августа Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
Новостная лента
Август, 02 среда
21:49
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
21:49
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
21:49
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
21:32
Творческое мероприятие в рамках проекта «Летние вечера в парке» пройдёт сегодня во Владивостоке
20:20
Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU
19:02
Масштабные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, прошли в Уссурийске Видео
18:12
Экспорт Приморского меда в АТР резко упал
17:59
Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
17:57
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
17:46
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
17:36
В ближайшие двое суток погода в Приморье сильно ухудшится
17:24
Подростков Владивостока приглашают на «Зарядку со стражем порядка»
17:10
Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
16:58
За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП
16:47
В Приморье пропал ребенок Фото
16:45
В Приморье произошло смертельное ДТП
16:32
Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться
16:21
Подростки, покинувшие самовольно детский дом во Владивостоке, вернулись через несколько часов
16:08
Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
15:53
Иностранные подписчики разбившейся мотоциклистки во Владивостоке не могут поверить в ее смерть
15:45
Таможня: Иностранцы чемоданами тащат валюту из Владивостока в КНДР
15:34
Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей
15:23
Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма Эксклюзив
15:11
Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
14:59
Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:47
Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:38
Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке
14:27
Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении Фото
14:16
Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
14:05
Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский Фото
13:54
В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда
13:41
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:34
Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

Борис Кубай прокомментировал ситуацию с тайфуном NORU

Тайфун пока «топчется» в Тихом океане
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, главную роль в синоптическом театре играет мощный охотоморский антициклон, распространивший влияние на обширную территорию Приморского края, акватории Японского и Жёлтого морей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Над восточным Китаем обосновалась дальневосточная депрессия, подпитанная воздушной массой от бывшего тайфуна. Противоборствуя между собой эти два синоптических объекта создают условия для формирования и развития атмосферного фронта, вдоль которого осуществляется столкновение двух различных воздушных масс охотоморского и тропического происхождения.

Линия атмосферного фронта на сегодняшний день ориентирована с юго-запада на северо-восток, от Пекина до Хабаровска и проходит по территории северо-восточного Китая.

Благодаря своей мощи, антициклон пока блокирует перемещение линии фронта в сторону Приморского края, благодаря чему основные дожди в ближайшие сутки ожидаются в районе Пекина, Даляня и западной части Северной Кореи. Постепенно зона обильных дождей будет продвигаться к северо-востоку вдоль территории северо-восточного Китая.

Но послезавтра, 4 августа, депрессия попытается прорвать блокаду в районе Хабаровска и переместить атмосферный фронт к востоку, на территорию Приморья. Здесь будут наблюдаться дожди, наиболее интенсивные в северной и центральной части.

Тайфун Нору (Noru) пока «топчется» в Тихом океане между 130-м и 140-м меридианами на 25-ой параллели. Выйти из данного квадрата и перешагнуть 130-й меридиан в сторону северо-запада ему, скорее всего, удастся ближе к 5 августа. 6 августа он может приблизится к 30-ой параллели в Восточно-Китайском море. Эта параллель обычно является площадкой для низкого старта тайфунов с ускорением.

Куда же тайфун пойдёт дальше? Пока однозначного ответа на данный вопрос нет. Использование различных математических моделей мирового уровня по-прежнему даёт различные результаты в силу достаточно большой заблаговременности прогноза, влияющей на степень накопления модельных погрешностей во времени.

Прежде чем принять для себя одну из наиболее вероятных версий, консилиум наших специалистов попытался найти ответы на ряд важных вопросов, и главный из них следующий: чем похож и не похож тайфун Нору на прошлогодний Лайонрок, вызвавший в Приморье катастрофическое наводнение?

Сходство заключается в том, что супертайфун Нору, как и Лайонрок, длительное время петляет в Тихом океане южнее Японии и не может взять курс в восточном-северо-восточном направлении из-за блокирования тихоокеанским антициклоном. Но Лайонрок всё-таки нашёл в себе силы, прекратив пятиться к западу и, несколько подвинув антициклон, пересёк Японию над Сангарским проливом и вышел на Приморский край с востока, вылив основное количество осадков в истоки приморских рек на Сихотэ-Алине. Соответственно вся вода потекла по рекам в низовья, смывая и затапливая всё на своём пути.

В отличие от Лайонрока тайфун Нору, продолжая пятится к западу, уже при всём желании не сможет повторить путь на Приморье с востока через Сихотэ-Алинь. Ему остаётся либо продолжить путь на запад, в сторону Шанхая, либо попытаться воспользоваться высотной барической ложбиной, войти в её циркуляцию и отправиться на север.

Если он пойдёт на Шанхай, он повторит судьбу предыдущего тайфуна и Приморью через некоторое время достанутся лишь отголоски.

Но консилиум специалистов Примгидромета придерживается версии, согласно которой 7 августа может произойти объединение высотной ложбины и тайфуна Нору в единую макроциркулярную систему, в результате чего тайфун повернёт на север и подойдёт к корейскому проливу. Далее, прижимаясь к Корейскому полуострову, пересечёт Японское море и ускоренными темпами направится к Хабаровску вдоль Российско-Китайской границы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
16:08, 02 августа 2017 Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке

Это приведет к снижению оперативности консульской деятельности

Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма
15:23, 02 августа 2017 Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма

Почему в Приморье смерть «косит» мотоциклистов

Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:59, 02 августа 2017 Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа

Генеральный менеджер хоккейного клуба - о составе команды, новом сезоне и прогнозе на игры

Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»
13:19, 02 августа 2017 Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал»

Генеральный менеджер клуба прокомментировал игру с Кореей

Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
10:23, 02 августа 2017 Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры

Евгений Вишняков стал уже третьим заместителем губернатора Приморского края, оказавшимся под арестом

Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье
13:50, 01 августа 2017 Борис Кубай: Тайфун NORU может выйти на Приморье

В период 8-10 августа не исключено резкое ухудшения погоды

ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год
09:40, 01 августа 2017 ГАИ: Стаж вождения разбившейся во Владивостоке мотоциклистки - 21 год

Моника погибла на 33-м километре трассы Седанка-Патрокл в 18:35