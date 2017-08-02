Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?

Неподтвержденная информация о событии появилась в Сети

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Сети появилась информация о том, что оскандалившийся несколько дней назад бывший начальник отдела общего образования департамента науки и образования Приморского края Александр Евсеев планирует открыть собственный гастробар во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, чиновник был уволен из администрации региона в день разразившегося скандала, а потом и исключен из "Единой России" - все это за фото, на которых мужчина, похожий на Евсеева, употребляет отходы жизнедеятельности человеческого организма (на одном из фото мужчина показывает паспорт с данными теперь уже экс-чиновника).

Предположительно, ресторация может быть открыта на Океанском проспекте, в районе дома №20. Как якобы рассказал сам бывший сотрудник краевой администрации, он давно мечтал заняться ресторанным бизнесом.