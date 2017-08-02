Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке? 17:59, 02 августа Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником 17:57, 02 августа Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске 17:46, 02 августа В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
Новостная лента
Август, 02 среда
18:47
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:47
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
18:47
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
18:12
Экспорт Приморского меда в АТР резко упал
17:59
Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?
17:57
Игорь Пушкарев поздравил десантников с праздником
17:46
В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске
17:36
В ближайшие двое суток погода в Приморье сильно ухудшится
17:24
Подростков Владивостока приглашают на «Зарядку со стражем порядка»
17:10
Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
16:58
За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП
16:47
В Приморье пропал ребенок Фото
16:45
В Приморье произошло смертельное ДТП
16:32
Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться
16:21
Подростки, покинувшие самовольно детский дом во Владивостоке, вернулись через несколько часов
16:08
Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
15:53
Иностранные подписчики разбившейся мотоциклистки во Владивостоке не могут поверить в ее смерть
15:45
Таможня: Иностранцы чемоданами тащат валюту из Владивостока в КНДР
15:34
Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей
15:23
Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма Эксклюзив
15:11
Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
14:59
Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:47
Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:38
Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке
14:27
Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении Фото
14:16
Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
14:05
Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский Фото
13:54
В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда
13:41
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:34
Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной Фото
13:30
Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом
13:19
Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал» Эксклюзив
13:08
Сбербанк и Google учат бизнесменов Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Оскандалившийся с грязными фото подчиненный Миклушевского откроет гастробар во Владивостоке?

Неподтвержденная информация о событии появилась в Сети
Фото: Соцсети Фото: Соцсети
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Сети появилась информация о том, что оскандалившийся несколько дней назад бывший начальник отдела общего образования департамента науки и образования Приморского края Александр Евсеев планирует открыть собственный гастробар во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, чиновник был уволен из администрации региона в день разразившегося скандала, а потом и исключен из "Единой России" - все это за фото, на которых мужчина, похожий на Евсеева, употребляет отходы жизнедеятельности человеческого организма (на одном из фото мужчина показывает паспорт с данными теперь уже экс-чиновника).

Предположительно, ресторация может быть открыта на Океанском проспекте, в районе дома №20. Как якобы рассказал сам бывший сотрудник краевой администрации, он давно мечтал заняться ресторанным бизнесом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Доллар начал падать
10:13, 02 августа 2017 Доллар начал падать

Где во Владивостоке выгодно приобретать отечественные валюты?

У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа
00:32, 02 августа 2017 У работающих пенсионеров выросла пенсия с 1 августа

Прибавка составила 200 рублей

В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина
18:32, 01 августа 2017 В конце недели на Дальнем Востоке ожидается визит Владимира Путина

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки
11:01, 01 августа 2017 Во Владивостоке обещают построить многоуровневые парковки

А также гольф-клуб и курорт международного уровня

В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода
10:24, 01 августа 2017 В Приморье будут добывать золото возле нефтеперерабатывающего завода

Новый проект представлен для реализации в четвертой ТОР региона

Поднимется ли евро до 72 рублей?
10:14, 01 августа 2017 Поднимется ли евро до 72 рублей?

Курс валют на 1 августа

Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»
05:06, 01 августа 2017 Владимир Путин одобрил поправки в закон о «дв-гектаре»

Документ опубликован на сайте Кремля