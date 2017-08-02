В Приморье пропал ребенок

Родители девочки просят помощи у неравнодушных приморцев

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Приморье пропала девочка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Полякова Ксения, 2003 года рождения проживает в городе Большой Камень. Девочка ушла из дома еще 27 июля и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 170 см., на вид 16 лет, среднего телосложения, волос темно-русый до плеч распущенные, кудрявые, глаза серые, брови черные, губы пухлые.

Была одета: камуфлированные штаны как лосины, тапочки на белой толстой подошве, черного цвета с красными розами.

Особые приметы: ниже подбородка справа имеется шрам около 2 см., на животе имеется шрам от аппендицита, на левой руке шрамы от порезов.

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Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ксении, просим позвонить по телефонам:

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