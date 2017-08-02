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Масштабные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, прошли в Уссурийске

Зрелищные выступления продемонстрировала 83-я отдельная гвардейская десантно-штормовая бригада
Фото: Инстаграм (ussur_adm) Фото: Инстаграм (ussur_adm)
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 августа, в Уссурийске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ, сообщает РИА VladNews.

Праздник проходил на вертолетной площадке аэродрома «Барановский». Зрелищное действо началось с торжественного построения и выноса боевого знамени легендарной 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

С праздников ветеранов службы и военнослужащих 83-й ОДШБр поздравили администрация края и округа, депутаты думы УГО, законодательное собрание Приморья и духовенства. Ценный подарок и благодарности администрации УГО были вручены командованию и личному составу бригады.

После торжественной части мероприятия последовала концертная программа. Гостей праздника угощали солдатской кашей, работала выставка военной техники. 

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