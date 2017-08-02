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Культура

Творческое мероприятие в рамках проекта «Летние вечера в парке» пройдёт сегодня во Владивостоке

Вход сободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Реализация проекта «Летние вечера в парке» продолжается во Владивостоке. Сегодня, 2 августа, в 18 часов в парке Победы (проспект 100-летия Владивостока, д. 103) состоится очередной вечер досуга и отдыха для горожан почтенных лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Гостей вечеров ждёт насыщенная творческая программа. Как сообщили в социально-ориентированной автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди», являющейся организатором проекта «Летние вечера в парке», для участников мероприятия подготовлены конкурсы самодеятельности, мастер-классы по танцам и вокалу, викторины по песням прошлых лет, настольные игры. Также все желающие могут провести время на танцплощадке или спеть в караоке.

Напомним, «Летние вечера в парке» проходят каждую среду до 6 сентября (2, 9, 16, 23, 30 августа и 6 сентября). Вход на мероприятия свободный.

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