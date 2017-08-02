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Экспорт Приморского меда в АТР резко упал

Падение происходит на фоне общего роста сельхозэкспорта из региона
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Приморском крае за 7 месяцев 2017 года значительно упал объём поставок натурального мёда в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По информации отдела пограничного ветконтроля региона, за минувший период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза сократился объём экспорта натурального мёда из Приморья в КНР.

Так, за последние 7 месяцев была экспортирована 31 партия натурального мёда (липовый, гречишный, цветочный и т. д.) общей массой 170 тонн. А за аналогичный период прошлого года было вывезено 74 партии мёда совокупной массой 468 тонн.

Всего за 2016 год из Приморского края в КНР компаниями-экспортёрами было поставлено 980 тонн натурального мёда в 124 партиях.

В Республику Корея за 2016 год из Приморья было поставлено 13,1 тонны приморского натурального мёда, причём в 2017 году поставок продукции пчеловодства в эту страну пока не было.

Что же касается Японии, то в 2016 году в эту страну была поставлена всего одна партия приморского мёда массой 1,9 тонны. В 2017 году, как и в случае с Кореей, поставок мёда в Страну восходящего солнца не было.

По словам и.о. Россельхознадзора Приморья Дмитрия Здановича, необходимо развивать экспорт приморской сельскохозяйственной продукции, в том числе и продукции пчеловодства, особенно в близлежащие страны, где приморской продукции пока представлено крайне мало. Появление новых рынков сбыта приморской продукции повлечет за собой рост производства сельскохозяйственной продукции и, соответственно, дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли края.

При этом, по информации губернатора Приморья, озвученной в конце мая 2017 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.

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