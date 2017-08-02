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В Приморье обнаружен подросток, находившийся в розыске

12-летний уссуриец отправился в бега уже не в первый раз
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В Приморье на станции Уссурийск старшина полиции на маршруте патрулирования, возле здания железнодорожного вокзала города, обратил внимание на неряшливо одетого и озирающегося по сторонам 12-летнего подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. На вопросы полицейского ребенок отвечал уклончиво или просто молчал. Для общения с ним незамедлительно были вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции, которые в ходе разбирательства установили, что подросток с 16 июля находится в розыске, инициатором которого явился отдел полиции Уссурийска.

Установлено, что ребенок неоднократно уходил из дома, склонен к бродяжничеству. В связи с тем, что мать мальчика находилась вне зоны доступа, ребенок был передан в территориальный отдел по делам несовершеннолетних городской полиции для дальнейшей передачи его законному представителю.

Напомним, недавно на вокзале Владивостока был обнаружен 15-летний подросток, который сбежал из дома в Забайкалье.

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