В ближайшие двое суток погода в Приморье сильно ухудшится

На территорию Китая вышел тайфун Хайтан

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

С начала недели над Приморьем располагается фронтальная зона, которая обуславливает неустойчивую погоду с кратковременными дождями разной интенсивности и грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

За прошедшие сутки в отдельных районах Приморского края снова прошли кратковременные грозовые дожди с количеством от 0,3 до 30 мм. Днём воздух прогрелся до +20…+30 °С. В условиях облачной погоды ночная температура повысилась на 2–6 градусов по сравнению с предыдущей ночью и составила +15…+22 °С.

Во Владивостоке вчерашний день был с переменной облачностью, обошлось без осадков. Температура воздуха в течение суток держалась в пределах +20…+22 °С, в пригороде воздух прогрелся до +26 °С.

Сегодня, 2 августа, и в ближайшие двое суток ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. Атмосферные фронты будут проходить над территорией Китая, куда накануне вышел тайфун Хайтан. Фронтальные разделы подхватят воздушную массу бывшего тайфуна, что приведёт к их обострению. Интенсивность дождей увеличится: на большей части Приморья пройдут дожди, местами сильные ливни. В отдельных районах прогремят грозы, ветер при грозах сильный. Из-за дождей ночной фон температуры повысится, а дневной понизится на 1–4 градуса. Во Владивостоке сегодня облачно, туман, временами морось. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха в течение суток существенно меняться не будет, +19…+22 °С. Завтра и в ближайшие двое суток в краевом центре облачная погода, небольшой, временами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +17…+21 °С.

Напомним,ранее агентство сообщало, что Примгидромет опроверг информацию о надвигающемся тайфуне.