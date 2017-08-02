За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП 16:58, 02 августа За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП
В Приморье пропал ребенок 16:47, 02 августа В Приморье пропал ребенок (Фото)
В Приморье произошло смертельное ДТП 16:45, 02 августа В Приморье произошло смертельное ДТП
Новостная лента
Август, 02 среда
17:16
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:16
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
17:16
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
17:10
Во Владивостоке обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
16:58
За минувшие сутки в Приморье произошло 87 ДТП
16:47
В Приморье пропал ребенок Фото
16:45
В Приморье произошло смертельное ДТП
16:32
Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться
16:21
Подростки, покинувшие самовольно детский дом во Владивостоке, вернулись через несколько часов
16:08
Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке
15:53
Иностранные подписчики разбившейся мотоциклистки во Владивостоке не могут поверить в ее смерть
15:45
Таможня: Иностранцы чемоданами тащат валюту из Владивостока в КНДР
15:34
Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей
15:23
Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма Эксклюзив
15:11
Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
14:59
Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:47
Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:38
Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке
14:27
Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении Фото
14:16
Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
14:05
Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский Фото
13:54
В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда
13:41
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:34
Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной Фото
13:30
Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом
13:19
Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал» Эксклюзив
13:08
Сбербанк и Google учат бизнесменов Видео
12:58
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам в рамках акции
12:56
Как выжить в Приморье в жару?
12:45
Приморец украл 92 крепления рельсов со шпалами
12:23
Пожарные потушили гараж во Владивостоке
12:12
Следственный комитет заинтересовало массовое отключение света на Дальнем Востоке
12:00
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье произошло смертельное ДТП

В настоящее время по данному факту проводится проверка
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило о ДТП в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 82-летний водитель автомашины Toyota Corolla при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении микрогрузовику Nissan Diesel и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 81-летняя пассажирка автомобиля Corolla, которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики диагностировали ее смерть. Женщина была пристегнута ремнем безопасности. Водитель автомобиля Toyota получил ушиб головы.

Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения никогда не привлекался.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
15:11, 02 августа 2017 Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:47, 02 августа 2017 Иностранка попалась на взятке в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:41, 02 августа 2017 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке

Под колесами автомобиля смертельные травмы получила 83-летняя старушка

Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной
13:34, 02 августа 2017 Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом
13:30, 02 августа 2017 Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Приморец украл 92 крепления рельсов со шпалами
12:45, 02 августа 2017 Приморец украл 92 крепления рельсов со шпалами

Проводится проверка

Пожарные потушили гараж во Владивостоке
12:23, 02 августа 2017 Пожарные потушили гараж во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить