В Приморье произошло смертельное ДТП

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило о ДТП в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 82-летний водитель автомашины Toyota Corolla при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении микрогрузовику Nissan Diesel и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 81-летняя пассажирка автомобиля Corolla, которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики диагностировали ее смерть. Женщина была пристегнута ремнем безопасности. Водитель автомобиля Toyota получил ушиб головы.

Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения никогда не привлекался.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.