Как в Приморье купить спелый арбуз - и при этом не отравиться

Правила безопасности при покупке и употреблении бахчевых - памятка для населения

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор по Приморскому краю с началом сезона реализации бахчевых культур обращает внимание граждан на требования, предъявляемые к их продаже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Торговые точки по реализации бахчевых культур (бахчевые развалы) должны быть оборудованы в местах дислокации, определенных органами местной власти.

Реализация бахчевых культур должна осуществляться из крытых (огороженных) навесов, оборудованных настилом, лицами, имеющими медицинские книжки установленного образца с данными о прохождении медосмотров и гигиенической аттестации, с соблюдением правил личной гигиены, в чистой санитарной одежде, иметь нагрудный фирменный знак с указанием фамилии, имени и отчества продавца, наименования предприятия и его юридического адреса.

Торговые точки, с которых осуществляется продажа бахчевых культур, а также прилегающая к ним территория, должны содержаться в чистоте.

Покупателю в любой наглядной и доступной форме должна быть доведена информация о товаре, которая содержит наименование товара, дату сбора продукции, наименование товаропроизводителя, подтверждение безопасности продукции.

Продажа бахчевых культур навалом, частями, с надрезами для демонстрации спелости плода, не допускается.

Также не следует покупать бахчевые в неустановленных местах торговли, на развалах вдоль автодорог, во дворах домов.

Перед покупкой необходимо внимательно осмотреть арбуз, дыню, на корке не должно быть трещин, вмятин.

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, сладкая на вкус.

Определить наличие нитратов в арбузе можно только лабораторными методами, но следует обратить внимание на цвет мякоти арбуза: если он интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого, и если у арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками, значит перед вами арбуз, содержащий вредные вещества, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. А если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вымыть под проточной водой, так как при разрезании арбуза или дыни микроорганизмы с загрязненной поверхности попадают внутрь и размножаются в питательной среде сладкой мякоти. Разрезанный арбуз, дыня должны храниться в холодильнике.