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Актуальный комментарий

Госдеп США ответил на вопрос о сокращении сотрудников Генконсульства во Владивостоке

Это приведет к снижению оперативности консульской деятельности
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Государственный департамент США прокомментировал корреспонденту РИА VladNews сокращение штата американских дипломатов в России, в том числе во Владивостоке:

"Мы все еще оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение. Мы в курсе о многочисленных сообщениях СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности. Однако утверждения в том, что миссия США в РФ намеренно увеличила число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью. Мы также знаем, что некоторые публикации ссылаются на корректировки требований к визовой проверке, которые были осуществлены ранее в этом году в американских миссиях по всему миру. Но здесь нет никакой связи. Те корректировки были осуществлены в соответствие с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов. Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью. Эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов - общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру". Государственный департамент США

Напомним, российское правительство потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников.

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