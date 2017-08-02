Иностранные подписчики разбившейся мотоциклистки во Владивостоке не могут поверить в ее смерть

Фолловеры продолжают активно обсуждать смерть известной мотоциклистки Владивостока, сообщает РИА VladNews.
В то время как русские пользователи продолжают критиковать вождение мотоциклистки Моники, иностранные подписчики до сих пор не могут поверить в смерть такой эффектной женщины.
Стоит отметить, что на странице погибшей девушки продолжают появляться комментарии со словами соболезнования, а также фотографии Моники появляются и на страничках других пользователей, которые посвящают ей трогательные посты.
Как ранее сообщало РИА VladNews, трагедия произошла в понедельник вечером на трассе Седанка-Патрокл. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и влетела в леерное ограждение, мотоциклистка скончалась на месте. Стаж вождения Моники составлял 21 год.