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Общество

Иностранные подписчики разбившейся мотоциклистки во Владивостоке не могут поверить в ее смерть

Трагедия произошла вечером в понедельник
Фото: Ин Фото: Ин
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Фолловеры продолжают активно обсуждать смерть известной мотоциклистки Владивостока, сообщает РИА VladNews.

В то время как русские пользователи продолжают критиковать вождение мотоциклистки Моники, иностранные подписчики до сих пор не могут поверить в смерть такой эффектной женщины.

Стоит отметить, что на странице погибшей девушки продолжают появляться комментарии со словами соболезнования, а также фотографии Моники появляются и на страничках других пользователей, которые посвящают ей трогательные посты.

Как ранее сообщало РИА VladNews, трагедия произошла в понедельник вечером на трассе Седанка-Патрокл. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и влетела в леерное ограждение, мотоциклистка скончалась на месте. Стаж вождения Моники составлял 21 год.

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