Таможня: Иностранцы чемоданами тащат валюту из Владивостока в КНДР

За неделю в главном аэропорту Приморья пресечено две попытки денежной контрабанды

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В международном аэропорту Владивосток в ходе таможенного контроля ручной клади и сопровождаемого багажа у одной иностранной гражданки, улетающей авиарейсом Владивосток-Пхеньян, владивостокские таможенники обнаружили валюту в размере 11 460 долларов США, которая не была ею задекларирована по установленной письменной форме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе устного опроса гражданка пояснила, что она не знакома с правилами перемещения через таможенную границу наличных денежных средств, до прохождения таможенного контроля к информационному стенду не подходила и к таможенному инспектору за консультацией не обращалась.

Такая непредусмотрительность явилась причиной совершения одного из самых распространенных правонарушений, выявляемых в аэропорту Владивосток, - недекларирование валюты физическим лицом при его убытии за границу, в том числе если оно совершается неосознанно.

Войдя в «зеленый коридор» зала вылета аэропорта, иностранная гражданка, тем самым заявила таможенному посту об отсутствии у нее товаров и наличных денежных средств, подлежащих таможенному декларированию.

Статьями 3 и 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51, определены требования, согласно которым вывоз физическим лицом наличных денежных средств с таможенной территории Евразийского экономического союза осуществляется без ограничений при единовременном вывозе таких средств на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США без таможенного декларирования в письменной форме. В случае превышения такого эквивалента необходимо осуществить декларирование всей суммы наличных денежных средств в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Общая сумма вывозимой валюты превысила размер наличных денежных средств, разрешенных к вывозу без таможенного декларирования.

И это не единичный случай.

Тремя днями ранее, у иностранного гражданина, улетавшего этим же авиарейсом Владивосток-Пхеньян, была обнаружена валюта в размере 13 337 долларов США и 200 китайских юаней, которая не была им задекларирована по установленной письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.

В этом случае, общая сумма валюты у иностранного гражданина превысила размер наличных денежных средств, разрешенных к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме, на 3 337 долларов США и 200 китайских юаней, что в долларовом эквиваленте составляет 3 367 долларов США.

В обоих случаях по фактам недекларирования валюты Владивостокской таможней в отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Санкциями данной статьи предусмотрен административный штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы валюты либо ее конфискация.

Общая сумма валюты у каждого физического лица в отдельности не превысила двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством в рамках ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть в эквиваленте равной 20 тыс. долларов США. В противном случае, уже бы рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».