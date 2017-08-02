Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей

С 22 часов вечера 3 августа до 23 часов 59 минут 6 августа

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В течение трех дней - с пятницы, 4 августа, по воскресенье, 6 августа, на набережной Спортивной гавани состоится международный музыкальный фестиваль V-Rox, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В целях обеспечения безопасности его участников и зрителей на трое суток будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной.

Эти меры безопасности будут введены с 22 часов 3 августа до 23 часов 59 минут 6 августа по улице Батарейной - от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.

На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.