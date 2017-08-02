Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма

Почему в Приморье смерть «косит» мотоциклистов

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Семь мотоциклистов погибло на дорогах Приморского края за июль, сообщает корреспондент РИА VladNews. Особенно "урожайной" на смерти водителей двухколесного мототранспорта оказалась последняя неделя месяца, когда разбилось четверо байкеров. Всего же в течение месяца, по данным ГИБДД региона, травмы в авариях получили 33 водителя мототранспортных средств. По краю в среднем ежедневно к административной ответственности за нарушения ПДД привлекаются 8 мотоциклистов и 9 водителей мопедов.

- Посмотри статистику мотоциклов, попавших в ДТП... Сколько из них чопперов? Ноль. Все - "спорты", пластиковые торпеды, - отметил в беседе с корреспондентом РИА VladNews владивостокский байкер. - Весна было не особо тёплая, лето дождливое, накатали немного. С момента первого выезда, при учёте, что ездишь каждый день, для наработки реакции на дорожную обстановку, наработку моторики нужно около месяца (кому-то больше, кому-то меньше). Этот месяц ездишь аккуратно, "на мягких лапах, на тёплом пузе". Как только почувствовал "Я король дороги!" - остановись, будь внимательнее! Ещё недельку-другую. Потом уже набираешь "обороты". Тут же (в случае Моники - прим.ред.) - с места в карьер... И у меня достаточно знакомых, кто не понимал этой простой истины. Итог - поломанные позвоночники, оторванные руки, смерть.

Напомним, в июле 2017 года в Приморье погибли:

2 июля - во Владивостоке в День города погиб 34-летний водитель мотоцикла Honda CBR 400 RR (въехал в бетонный блок, когда угонял мотоцикл)

7 июля - 35-летний водитель мотоцикла SUZUKI на 582-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток (не вошел в поворот)

17 июля - мотоциклист перед селом Екатериновка Партизанского района (столкновение с автомобилем Honda Fit)

26 июля - столкновение двух мотоциклистов на трассе на аэропорт "Кневичи" под Владивостоком (оба погибли)

29 июля - погиб 37-летний мотоциклист на Yamaha на 2-м километре автодороги А370 Уссури - Де-Фриз – Шмидтовка (столкновение с микрогрузовиком)

31 июля - на трассе Де Фриз - Седанка - Патрокл во Владивостоке погибла 40-летняя байкерша, известная как Моника.