Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение от 86-летней местной жительницы, которая сообщила, что в подъезде дома неизвестный мужчина, применив силу, открыто похитил у нее сумку с деньгами и документами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели подъезд, опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные на зданиях около дома потерпевшей. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали недавно освободившегося из мест лишения свободы жителя города Спасск-Дальний, который дал признательные показания. В ходе личного досмотра подозреваемого изъята часть похищенных у пенсионерки денежных средств и кошелек. Злоумышленник пояснил, что остальную часть денег потратил по своему усмотрению.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.