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Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 86-летней местной жительницы, которая сообщила, что в подъезде дома неизвестный мужчина, применив силу, открыто похитил у нее сумку с деньгами и документами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели подъезд, опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные на зданиях около дома потерпевшей. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали недавно освободившегося из мест лишения свободы жителя города Спасск-Дальний, который дал признательные показания. В ходе личного досмотра подозреваемого изъята часть похищенных у пенсионерки денежных средств и кошелек. Злоумышленник пояснил, что остальную часть денег потратил по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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