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Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа

Генеральный менеджер хоккейного клуба - о составе команды, новом сезоне и прогнозе на игры
Фото: pkb-admiral.ru Фото: pkb-admiral.ru
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Начало нового сезона для хоккейного клуба "Адмирал" должно стать шоу, а шоу - это победа. Об заявил этом на пресс-конференции во Владивостоке заявил генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Регулярный Чемпионат у нас начинается в Уфе, и мы заканчиваем предсезонный турнир также в Уфе. Естественно, я поеду на эти два турнира, которые будут проходить в Астане с 6 по 12 августа и с 15 по 18 августа в Уфе. 22 августа мы начинаем Чемпионат в Уфе уже с командой "Салават Юлаев". Все эти игры я буду смотреть, конечно же, так как мы не определились еще по составу: у нас есть ребята, которые находятся на просмотровых контрактах. Да и те ребята, которые имеют контракты, в принципе, не имеют гарантии, будут ли они в составе. У нас с этим все строго, сказал генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов. Как отметил Мухометов, решения по игрокам, находящимся на просмотровых контрактах, будут приняты 17-18 августа, перед началом сезона: игроки либо перейдут на постоянные контракты, либо расстанутся с ХК "Адмирал".

Как рассказал генменеджер клуба, первая игра сезона у "Адмирала" ожидается особенной:

- В хоккее первая игра сезона всегда проходит с определенным шоу, с особыми гостями, - отметил Мухометов. - Думаю, и в этом году мы порадуем болельщиков чем-то новым. 11-го числа мы играем со "Слованом" (словацкой командой из Братиславы) - и мы сделаем все, чтобы нашим болельщикам понравилось. В принципе, мы ребят настраиваем, что они должны показать шоу - я имею в виду выигрышную игру, конечно.

Состав команды обновился в прошлом году:

- Бюджет в этом году мы оставляем на том же уровне. Мы в этом году не сделали практически никаких громких приобретений - взяли в основном молодых ребят, на перспективу, - заметил Мухометов. - Поэтому здесь есть сложности определенные. Мы должны работать в рамках нашего бюджета. Поэтому и Михаил Фисенко покинул нашу команду, в том числе... Но играют не деньги в хоккее - играют хоккеисты. И болельщики.

На просьбу дать прогноз игр команды на следующий сезон, генеральный менеджер "Адмирала" сказал:

- Прогноз на сезон? Его даже на одну игру очень тяжело делать. Все зависит от очень многих факторов - в частности, от состояния команды, количества травмированных игроков. Так, в прошлом году к играм плей-офф мы подошли вроде в боевом составе, а уже к середине игр, когда счет был в серии 2:2, мы недосчитывались семь основных игроков из-за травм. Я  считаю, что это один из основных главных факторов, почему мы проиграли. Поэтому и тяжело прогнозировать. Тут цель одна - побеждать в игре и попадать в плей-офф. А дальше уже - ставить другие цели. Вот такие цели есть у команды, и они никуда не "ушли", в каком бы состоянии игроки не были, в каком состоянии они бы не играли. 

По окончании пресс-конференции капитан команды Оскарс Бартулис с сотоварищами по команде Дмитрием Саюстовым и Антоном Волченковым вручили самым преданным болельщикам команды первые абонементы на следующий сезон и новые кобрендинговые карты "Адмирал". Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе команды, на встрече с игроками присутствовали 20 болельщиков, которые первыми обратились за покупкой абонементов на игры нового сезона. После этого всех присутствовавших на встрече фанатов ожидал подарок - фото- и автографсессия с членами команды ХК "Адмирал".

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