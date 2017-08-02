Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей 15:34, 02 августа Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей
Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма 15:23, 02 августа Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма (Эксклюзив)
Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа 14:59, 02 августа Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
Новостная лента
Август, 02 среда
15:45
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
15:45
Работники владивостокского завода могут оказаться на улице Эксклюзив
15:45
Кадровая революция в Приморье пожирает свои кадры
15:34
Во Владивостоке ограничат парковку и движение автомобилей
15:23
Известный байкер прокомментировал гибель мото-звезды Инстаграма Эксклюзив
15:11
Злоумышленник ограбил пенсионерку в Приморье
14:59
Ильдар Мухометов: Начало нового сезона для ХК «Адмирал» должно стать шоу, а шоу - это победа
14:47
Иностранка попалась на взятке в Приморье
14:38
Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке
14:27
Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении Фото
14:16
Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
14:05
Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский Фото
13:54
В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда
13:41
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:34
Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной Фото
13:30
Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом
13:19
Приморские болельщики шокировали новичков ХК «Адмирал» Эксклюзив
13:08
Сбербанк и Google учат бизнесменов Видео
12:58
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам в рамках акции
12:56
Как выжить в Приморье в жару?
12:45
Приморец украл 92 крепления рельсов со шпалами
12:23
Пожарные потушили гараж во Владивостоке
12:12
Следственный комитет заинтересовало массовое отключение света на Дальнем Востоке
12:00
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
11:49
Искусство и поэзия: Кто двигает культуру во Владивостоке Видео
11:37
Государство обзавелось оптовой партией контрабандных лампочек во Владивостоке
11:26
В исправительную колонию пытались передать сим-карты в поздравительных открытках
11:14
Вор-рецидивист украл коробку для пожертвований детскому дому во Владивостоке
11:01
Пропавший в лесу в Приморье мужчина найден
10:47
Илья Лагутенко стал ответственным за романтику во всех галактиках Видео
10:35
Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов Эксклюзив
10:13
Доллар начал падать
10:07
Масштабная авария на электросетях произошла на Дальнем Востоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4174 (113) от 02 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Иностранка попалась на взятке в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

С целью выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности, а также нарушений миграционного законодательства сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела по вопросам миграции провели рейдовое мероприятие на территории города Уссурийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, на Новоникольском шоссе полицейскими выявлен факт нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации, а также незаконное осуществление трудовой деятельности иностранной гражданкой.

Желая уйти от ответственности, 34-летняя женщина предложила сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. Действия подозреваемой пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время злоумышленница заключена под стражу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке
13:41, 02 августа 2017 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке

Под колесами автомобиля смертельные травмы получила 83-летняя старушка

Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной
13:34, 02 августа 2017 Два габаритных авто перекрыли трассу на выезде с Угольной

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом
13:30, 02 августа 2017 Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Приморец украл 92 крепления рельсов со шпалами
12:45, 02 августа 2017 Приморец украл 92 крепления рельсов со шпалами

Проводится проверка

Пожарные потушили гараж во Владивостоке
12:23, 02 августа 2017 Пожарные потушили гараж во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Следственный комитет заинтересовало массовое отключение света на Дальнем Востоке
12:12, 02 августа 2017 Следственный комитет заинтересовало массовое отключение света на Дальнем Востоке

По факту случившегося проводится проверка

В Приморье за сутки потушили девять пожаров
12:00, 02 августа 2017 В Приморье за сутки потушили девять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить