Иностранка попалась на взятке в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

С целью выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности, а также нарушений миграционного законодательства сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела по вопросам миграции провели рейдовое мероприятие на территории города Уссурийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, на Новоникольском шоссе полицейскими выявлен факт нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации, а также незаконное осуществление трудовой деятельности иностранной гражданкой.

Желая уйти от ответственности, 34-летняя женщина предложила сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. Действия подозреваемой пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». В настоящее время злоумышленница заключена под стражу.