Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке

Музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В период проведения во Владивостоке фестиваля V-Rox с 4 по 6 августа запланирована разнообразная лекционная программа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Лекции пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажут Alex Michaelson (США/Япония), дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня. В рамках Года экологии своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, а также представители национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты».