В период проведения во Владивостоке фестиваля V-Rox с 4 по 6 августа запланирована разнообразная лекционная программа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Лекции пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажут Alex Michaelson (США/Япония), дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня. В рамках Года экологии своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, а также представители национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты».
Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке
Музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов ТайваняВладивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
14:27, 02 августа 2017 Примгидромет опровергает информацию о штормовом предупреждении
Сейчас специалистами продолжается расчет траектории смещения тайфуна NORU
14:16, 02 августа 2017 Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса
Программа показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП
13:54, 02 августа 2017 В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку
12:58, 02 августа 2017 Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам в рамках акции
За первое полугодие 2017 года Сбербанк выдал потребительских кредитов на сумму более 410 млрд. рублей
11:01, 02 августа 2017 Пропавший в лесу в Приморье мужчина найден
Поиски продолжались в течение двух дней
10:47, 02 августа 2017 Илья Лагутенко стал ответственным за романтику во всех галактиках
Презентация нового клипа группы Мимий Тролль состоялась 1 августа
10:35, 02 августа 2017 Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов
За сутки в приморской столице произошло 77 ДТП