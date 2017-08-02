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Открыта регистрация на лекционную программу фестиваля V-Rox во Владивостоке

Музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В период проведения во Владивостоке фестиваля V-Rox с 4 по 6 августа запланирована разнообразная лекционная программа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Лекции пройдут в кинотеатре «Океан IMAX». О своем опыте продвижения артистов по всему миру расскажут Alex Michaelson (США/Япония), дальневосточные музыканты и продюсеры, а музыкант и шаман Сангпуй расскажет об искусстве и культуре аборигенов Тайваня. В рамках Года экологии своим видением экологических проблем поделятся музыканты из Индонезии, а также представители национального парка «Земля леопарда» и экологического проекта «Остров мечты».

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