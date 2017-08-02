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Фоторепортажи

Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский

Это была первая служба в реконструированном храме
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Архиепископ Вениамин совершил литургию на острове Русский, в Свято-Серафимовском мужском монастыре.

Это была первая служба в реконструированном храме. Основанный в 1914 году в советское время, храм использовалось не по назначению, и лишь в 2001 году, при основании мужского монастыря все вернулось на круги своя. Все эти годы шло восстановление храма. И вот долгожданное событие свершилось, Архиепископ Приморский и Владивостокский отслужил первую литургию.

На литургии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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