Архиепископ Вениамин совершил литургию в мужском монастыре на острове Русский

Это была первая служба в реконструированном храме

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Архиепископ Вениамин совершил литургию на острове Русский, в Свято-Серафимовском мужском монастыре.

Это была первая служба в реконструированном храме. Основанный в 1914 году в советское время, храм использовалось не по назначению, и лишь в 2001 году, при основании мужского монастыря все вернулось на круги своя. Все эти годы шло восстановление храма. И вот долгожданное событие свершилось, Архиепископ Приморский и Владивостокский отслужил первую литургию.

На литургии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.