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В ДТП в Приморье пострадала несовершеннолетняя пассажирка мопеда

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Ленина - Горького в селе Новокачалинск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 55-летняя жительница Владивостока, управляя автомашиной Mazda Demio, совершила столкновение с мопедом марки Honda Dio под управлением 18-летнего жителя села Камень-Рыболов.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка мопеда получила травмы в виде закрытого перелома лодыжки и была госпитализирована в районную больницу.

Следует отметить, что водитель и пассажир мототранспорта передвигались на транспортном средстве без мотошлемов. Кроме того, водитель не имел водительского удостоверения.

Стаж вождения водителя автомашины составляет 3 года. В текущем году к административной ответственности за нарушение ПДД женщина не привлекалась. Ранее ее привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, превышение допустимой скорости движения, нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности. Госавтоинспекция обращается к водителям мототранспорта с просьбой быть предельно внимательными, учитывать особенности транспортного средства, не превышать установленную скорость движения, избегать опасных маневров, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.

Полиция напоминает: для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Экзамен в ГИБДД на право управления мопедом можно сдавать с 16 лет. Для управления мотоциклом необходимо иметь категорию «А», а к экзамену допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

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