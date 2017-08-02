Сбербанк и МСП Банк расширяют сотрудничество по поддержке малого и среднего бизнеса

Программа показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сбербанк и МСП Банк увеличили объёмы финансирования для предоставления доступных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Ранее по продукту «МСП-Перезагрузка», разработанному МСП Банком для взаимодействия с банками-партнерами, лимит для Сбербанка составлял 3,5 млрд рублей. Сейчас эта сумма увеличена еще на 1 млрд рублей до 4,5 млрд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил: «Мы видим насколько востребованы среди предпринимателей, работающих в приоритетных отраслях экономики, средства по доступной ставке, поэтому расширяем наше сотрудничество со Сбербанком. Средства под 9,6-10,6% годовых дают бизнесу новые возможности для развития».

«Совместная программа с МСП Банком показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП, который позволяет расширить доступное кредитование и возможности для малого и среднего предпринимательства», — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

В рамках подписанного договора субъекты малого предпринимательства смогут получать кредитные средства по ставке не более 10,6%, среднего – не более 9,6% годовых.