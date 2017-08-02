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Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП во Владивостоке

Под колесами автомобиля смертельные травмы получила 83-летняя старушка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Следователь просит помочь: необходима помощь свидетелей ДТП, в результате которого во Владивостоке погибла 82-летняя пенсионерка, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, 14 июля 2017 года, примерно в 06:45 - 06:55 водитель автомобиля Subaru Forester с госномером У827АС/125RUS при движении со стороны проспекта Красного Знамени в направлении улицы Алеутской в районе дома № 28 по Партизанскому проспекту (около СИЗО № 1) совершил наезд на женщину 1934 года рождения, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в травматологическом отделении Тысячекоечной больницы.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в Следственное управление УМВД России по Владивостоку по адресу: Владивосток, Военное шоссе,24, кабинет № 308, либо позвонить по телефону: 8-950-29-79-509 (старший следователь СУ УМВД России по Владивостоку Носков Антон Владимирович).

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