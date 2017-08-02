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Общество

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам в рамках акции

За первое полугодие 2017 года Сбербанк выдал потребительских кредитов на сумму более 410 млрд. рублей
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам с пониженными ставками. Предложение предполагает фиксированные ставки с максимальным дисконтом 6 п.п. по сравнению с базовыми условиями по продуктам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

  • По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в зависимости от срока кредита ставки составляют 12,9% и 14,9% годовых в рублях, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки едины для всех категорий заемщиков, в том числе для новых клиентов. Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей для всех кредитующих отделений банка, кроме отделений Москвы и на сумму от 400 000 рублей для московских отделений. Акция действует с 1 августа по 15 октября 2017 года.

«За первое полугодие 2017 года Сбербанк выдал потребительских кредитов на сумму более 410 млрд. рублей, это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат стал возможен за счет проведения сезонных акций на фоне роста спроса в целом, а также благодаря повышению удобства использования продукта в удаленных каналах и сети офисов банка. Например, в этом году появилась возможность получить потребкредит онлайн или за один визит в банк- отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. - Новая акция приурочена к приближающемуся учебному и деловому сезону. Она позволит клиентам на еще более выгодных условиях, с фиксированными ставками, без дополнительных комиссий получить кредит и осуществить задуманные планы».

  • В Сбербанке отсутствуют комиссии за предоставление кредита, а предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
  • Подробнее с новыми условиями предоставления заемных средств можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.
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