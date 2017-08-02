Как выжить в Приморье в жару?

Климат Приморского края (повышенная влажность и высокая температура воздуха) в летнее и осеннее время способствуют ускоренной порче пищевых продуктов и накоплению в них возбудителей различных инфекционных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии региона.
Кроме того, нарушение правил торговли сельскохозяйственной продукцией (хранение на земле, отсутствие сортировки овощей и фруктов на «гнилые» и «свежие») приводит к загрязнению поверхности реализуемых культур различными возбудителями кишечных инфекций. А полив и орошение плодовых растений необеззараженными сточными водами может приводить к проникновению в мякоть и на поверхности плодов возбудителей, где они могут не только длительно сохраняться, но и накапливаться. Подтверждением этого является обнаружение различных вирусов в редисе, грушах, абрикосах, сливе.
Летнее время года мы максимально используем для купания в открытых водоемах, но отсутствие благоустроенных пляжей, сброс в водоемы неочищенных сточных вод, а также направление морских течений приводят к загрязнению прибрежных акваторий зон отдыха различными болезнетворными микробами и вирусами. И тогда плескание в морской воде, особенно при заглатывании воды, превращает любимую процедуру купания, особенно у детей, в риск заражения, например энтеровирусной инфекцией, галофилезом и другими кишечными инфекциями.
В жаркие дни потребность нашего организма в воде резко увеличивается, мы много употребляем воды и это правильно, так как восполняем потери организма в воде.
Но все же, если вы чувствуете себя нездоровым, чувствуете повышение температуры, расстройство стула, тошноту, боли в животе – ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей.
При первых признаках кишечного расстройства, особенно у ребенка, важно немедленно обратится к врачу, так как несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьезным осложнениям. Самолечение недопустимо и небезопасно!
Чтобы лето не омрачилось болезнью, необходимо соблюдать следующие простые правила: