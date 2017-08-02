Как выжить в Приморье в жару?

Памятка по профилактике кишечных инфекций

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Климат Приморского края (повышенная влажность и высокая температура воздуха) в летнее и осеннее время способствуют ускоренной порче пищевых продуктов и накоплению в них возбудителей различных инфекционных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии региона.

Кроме того, нарушение правил торговли сельскохозяйственной продукцией (хранение на земле, отсутствие сортировки овощей и фруктов на «гнилые» и «свежие») приводит к загрязнению поверхности реализуемых культур различными возбудителями кишечных инфекций. А полив и орошение плодовых растений необеззараженными сточными водами может приводить к проникновению в мякоть и на поверхности плодов возбудителей, где они могут не только длительно сохраняться, но и накапливаться. Подтверждением этого является обнаружение различных вирусов в редисе, грушах, абрикосах, сливе.

Летнее время года мы максимально используем для купания в открытых водоемах, но отсутствие благоустроенных пляжей, сброс в водоемы неочищенных сточных вод, а также направление морских течений приводят к загрязнению прибрежных акваторий зон отдыха различными болезнетворными микробами и вирусами. И тогда плескание в морской воде, особенно при заглатывании воды, превращает любимую процедуру купания, особенно у детей, в риск заражения, например энтеровирусной инфекцией, галофилезом и другими кишечными инфекциями.

В жаркие дни потребность нашего организма в воде резко увеличивается, мы много употребляем воды и это правильно, так как восполняем потери организма в воде.

Но все же, если вы чувствуете себя нездоровым, чувствуете повышение температуры, расстройство стула, тошноту, боли в животе – ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей.

При первых признаках кишечного расстройства, особенно у ребенка, важно немедленно обратится к врачу, так как несвоевременное и неправильное лечение может привести к серьезным осложнениям. Самолечение недопустимо и небезопасно!

Чтобы лето не омрачилось болезнью, необходимо соблюдать следующие простые правила:

Мойте руки перед едой и после туалета

При отсутствии воды применяйте влажные салфетки

Мойте руки перед приготовлением пищи

Посуду обдавайте кипятком, бутылочки и соски для детей обязательно кипятите

Выбирайте свежие продукты без признаков порчи

Мойте фрукты и овощи чистой проточной водой

Для питья используйте только кипяченую или бутилированную воду

В жаркие дни пейте больше воды

Храните сырое мясо, рыбу, морепродукты отдельно от других продуктов

Для разделки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками

Храните продукты в закрытой посуде - отдельно сырые и готовые

Тщательно проваривайте и прожаривайте продукты

Кормите малышей только свежеприготовленными смесями

Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре на срок более 2 часов

Убирайте все приготовленные блюда в холодильник

В поездках при перевозке продуктов используйте термосумки с хладоэлементами (или пластиковые бутылки с замороженной водой)

Купайтесь где разрешено - даже в прозрачной воде могут находиться бактерии и вирусы

Чередуйте загорание с пребыванием в тени, так как перегревание вредно, особенно для детей