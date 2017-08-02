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Полиция: Портовый вор во Владивостоке оказался рецидивистом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Портовый вор-электромеханик во Владивостоке оказался рецидивистом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Напомним, ранее судимый 53-летний мужчина, задержанный в понедельник за воровство в порту Владивостока, являлся работником одной из судоходных компаний (электромехаником теплохода). В связи с этим он имел пропуск на территорию завода. Мужчина беспрепятственно проходил на охраняемую территорию, проникал в офисы и совершал кражи денег.

В ходе работы стражи правопорядка выяснили, что мужчина причастен к совершению пяти краж из различных офисных помещений. Общая сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам хищения денежных средств проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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