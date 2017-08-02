Пожарные потушили гараж во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока днём 1 августа в 15 часов 43 минуты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о возгорании гаража, расположенного на улице Днепровская.

Уже через восемь минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. С пламенем боролись девять человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал, не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.