Искусство и поэзия: Кто двигает культуру во Владивостоке

На текущих проектах гости останавливаться не планируют

Владивосток, среда, 02 августа , РИА Vladnews.

С разговора о культурных площадках во Владивостоке началась неделя на радио «Лемма». На утреннюю беседу журналист Андрей Калачинский пригласил руководителя музея современного искусства «АртЭтаж» Александра Городнего и поэта и одного из организаторов проекта «Чтиво» Андрея Вороного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«АртЭтаж» не так давно переехал в самый центр, на Фокино, 25. В здании, которое много лет использовалось под нужды городской администрации, разместиться было нелегко. Галерея требует хорошего освещения, много воздуха и места для картин.